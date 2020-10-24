وزيرة التضامن: نأمل من النواب الفائزين دعم استراتيجية مصر 2030

وصلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إلى مقر لجنتها الانتخابية بالمركز القومي للبحوث بالدقي، للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشعب لعام 2020.

حضرت الوزيرة وسط تنظيم مشدد من القائمين على اللجنة الانتخابية والتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وعقب وضعها ورقتها الانتخابية في الصندوق، قالت الدكتورة نيفين، في تصريحات صحفية، إن لمجلس الشعب دور هام في مرحلة مهمة من تاريخ مصر التي تتجه نحو البناء والتنمية.

وقالت وزيرة التضامن، إنها تأمل مزيد من الجهد للنواب الفائزين بما يدعم استراتيجية مصر لتنفيذ خطة 2030، وذلك بعد إتاحة الفرصة لمزيد من التمثيل للمرأة وذوي الهمم وكافة الفئات المجتمعية لتحقيق تكافؤ الفرص.

وعن نجاح الدولة في تنظيم الانتخابات في ظل محاربة ازمة كورونا أشادت الدكتورة نيفين، بنجاح الدولة في تنفيذ التجربة وفقا لاجراءات احترازية عالية.

ودعت الدكتورة نيفين، الجميع للمشاركة بأصواتهم في بناء مستقبل مصر.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في الدقي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار أمني مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، واستعدادات قصوى لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين.

وفي العجوزة، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحا مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وسادت حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتون في التوافد تباعا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

تجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

يتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية.

وفي نظام القائمة، تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى، بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

وفى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا وذلك خلال يومى 24 و25 أكتوبرالجاري فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل فى الخارج، ويومى 23 و24 من ذات الشهر فى الداخل.

وتتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدًا.