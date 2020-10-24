محافظ الغربية: تجهيز 1159 لجنة فرعية لانتخابات مجلس النواب

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الإقليم، بضرورة تشكيل اللجنة المشكلة برئاسته، لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والمنوطة للانتهاء من التجهيزات اللازمة لعدد 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ الغربية علي استعراض عدد اللجان والمقرات، واحتياجاتها من تجهيزات، تيسيرا علي كافة الناخبين، مشيرا إلى ضرورة تجهيز المقرات بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية، طوال فترة الانتخابات.

وناشد "رحمي" بتطهير وتعقيم جميع المقرات الانتخابية قبل وبعد العملية الانتخابية، مع توفير الإجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وكذا مراجعة الإضاءة الموجودة بالمقرات، ومنافذ التهوية ومعالجه أي قصور بالمقرات لكي تتم العملية الانتخابية في بيئة مناسبة.

ووجه المحافظ بضرورة تجهيز الاستراحات والأماكن الخاصة بإقامة المشرفين على العملية الانتخابية، من قضاه ومراقبين وقوات تأمين، وتوفير وسائل الإعاشة كافة لهم، وتكليف شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المقار الانتخابية، لتلافي أى ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء.

وطالب الدكتور طارق رحمي، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة بأن تخصص المقرات الانتخابية بالدور الأرضي، وكذا المتابعة المستمرة بالمرور اليومي على جميع المقرات واللجان، للتأكد من جاهزيتها قبل العملية الانتخابية.

وأشار محافظ الغربية، إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى، موجها بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من جاهزية المقرات وتلافي أي معوقات لإنجاح سير العملية الانتخابية، موجها إدارة الرصد بالديوان العام بضرورة التواجد بالمقرات الانتخابية لرصد أي مشكلة قد تحدث.

وشدد الدكتور طارق رحمي، على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء التصويت، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي؛ لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم في أثناء عملية التصويت، مؤكدا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتنظيم الانتخابات وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها، كما تم في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

يذكر أن محافظة الغربية، رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، والمزمع إجرائها في نوفمبر المقبل بالمحافظة.