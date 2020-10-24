"عمليات المنيا" تتابع سير انتخابات النواب.. والمحافظ: الأوضاع مستقرة

بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا، أعمالها صباح اليوم السبت، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي، لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة وبدء انتظام التصويت، في اللجان البالغ عددها 511 مركزا انتخابيا، و1099 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأكد اللواء أسامة القاضي، أن الغرفة ترصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وجهزت بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة كافة؛ لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وأكد "الأنصاري"، أن الأوضاع مستقرة، والأجهزة الأمنية كلها على استعداد تام في المحافظة، مشددا على أن مديرية الأمن بأجهزتها، ومديرية الصحة، والإسعاف، وكل التجهيزات تجرى على قدم وساق.

وتابع المحافظ: "خلال الأسبوع الماضي كان هناك تشديد على أعمال النظافة والتعقيم وتم الانتهاء منها قبل تسليم اللجان لوزارة الداخلية، وأن المقرات الانتخابية سواء في المدارس أو مراكز الشباب جميعها فيها ماسح حراري للاطمئنان على حالة الناخبين أثناء دخولهم للجان وهناك تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا".

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي دفعت بعدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا على أن الأجهزة الأمنية كافة مستنفرة، وغرفة العمليات منعقدة منذ الصباح الباكر؛ لتلقي أي ملاحظات نستطيع التدخل فيها بصورة سريعة.