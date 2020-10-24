محافظ المنيا: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لتأمين انتخابات النواب

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنَّ المحافظة استعدت مبكرًا لإجراء الإنتخابات البرلمانية، مضيفًا أنَّ المحافظة تضم 511 مركزًا انتخابيًا و1099 لجنة فرعية، مؤكّدًا أنَّ المحافظة اتخذت جميع الإجراءات بالتنسيق مع كل الجهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتمّ رفع كل المخلفات والقمامة من أمام اللجان.

وأكّد "القاضي"، عبر تغطية فضائية "صدى البلد" لانتخابات مجلس النواب، ويقدمها الإعلامي أحمد موسى، أنَّه تمّ تجهيز اللجان بالمطهرات والمعقمات والكمامات، مبينًا أنَّ الاستعدادات بدأت منذ نحو أسبوع.

وتابع أنَّه أجرى جولة مرورية أمس مع كل قيادات المحافظة على كل المراكز الإنتخابية، مؤكّدًا "أننا على أتمّ الاستعداد اليوم وجاهزين لإجراء العملية الإنتخابية بكل أمن وسلاسة، وتمّ عمل سرادقات، مظلات، وكراسي متحركة لكبار السن"، مناشدًا كل المواطنين وخاصة في محافظة المنيا النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.