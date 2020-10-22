محافظ المنيا يكرم سائق "توك توك" عثر على 140 ألف جنيه وسلمها لصاحبها

كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سائق "توك توك" بمركز سمالوط، لعثوره على مبلغ مالي 140 ألف جنيه، وتسليمه لصاحبه، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير أمانته.

وقال المحافظ، خلال تكريم المواطن "محمد شقراني" سائق "توك توك" اليوم، إن سلوط أبناء المحافظة نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلى أهلها، مُشيرًا إلى أن المكافأة المالية لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها "الشقراني" كقدوة للجميع.

وأضاف أن ماقام به ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل الصعيد، مؤكدا أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة التي تتحلى بقيم مجتمعنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.

و"الشقراني" سائق بسيط يعيش علي الكفاف، كان يسير بأحد الشوارع بعزبة الفوريقة التابعة لمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وعثر على كيس أسود، اعتقد في البداية أن به شئ صلبا، وحينما رفعه من الأرض اكتشف أنها نقود ذات عمله غريبه لايعرفها، فاستدعي أحد الماره من الشباب وسأله "هي مش ده فلوس تطلع أيه" فرد عليه "دي دولارات أمريكي ياعم الحج"، وأثناء بحثه في محتويات الكيس وجد صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب النقود.

وقال "الشقراني": خرجت من المنزل وأنا فى حالة سيئة وقد تراكمت على الديون وأحتاج جنيها واحدا، فأنا أعمل بالأجر اليومى والرزق على الله، فى هذا اليوم لم يكن معى أى شئ وخرجت من المنزل وأنا فى أمس الحاجة للمال، ولفت نظري أثناء السير فى الطريق، وجود كيس بلاستيك ملفوف داخله مبلغ مالي، وأيضا صورة البطاقة الخاصة بصاحبه".

وأضاف: "أخذت أبحث عن صاحب البطاقة حتى وصلت إليه، واكتشفت أنه يقيم بإحدى قرى مركز سمالوط ، فقصدته وسملته أمواله وشكرني كثيرا، وقد كانت أسعد لحظات حياتى عندما وجدت الفرحة فى عيونه بعثوره علي أمواله، كما أنني شعرت بالعزه والفخر، فرغم ظروفي الصعبه واحتياجي إلى المال للإنفاق على أسرتي لم أتردد في تسليم المبلغ لأنني تربيت علي الإخلاص والأمانة".