"قبل الفطار".. مسن يدلي بصوته في الانتخابات بأسيوط: واجب وطني

لم تمنع شيخوخة ومرض "عم محمد زكي"، قدومه للجنة الانتخابية رقم 129، ومقرها مدرسة الأقباط بأبو تيج في محافظة أسيوط،، والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب.

وقال الحاج محمد، وهو ممسك بكيس بلاستيكي به عدد من أرغفة العيش، إنه ذهب لشراء خبز من الفرن، وقبل عودته للمنزل لتناوله وجبة الإفطار، فضل القدوم إلى اللجنة للإدلاء بصوته؛ لأنه واجب وطني.

من جهته، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن اللجان الإنتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة، فتحت أبوابها اليوم، منذ التاسعة صباحا؛ لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، في 914 لجنة فرعية، موزعين على 4 لجان عامة، و15 مركز شرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، ومدينة أسيوط الجديدة، وسط تأمين أمني مكثف من قوات الشرطة.

ومن المقرر أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءً، وتستمر عملية التصويت اليوم السبت وغدا الأحد، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار محافظ أسيوط، إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة عملية الانتخابات وفتح اللجان في اليوم الأول، بحضور المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية ومسؤولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وناشد محافظ أسيوط، جموع المواطنين بالنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2020؛ لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري الذي يعكس مدى وعيهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين في محافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا، يضم 914 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.