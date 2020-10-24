وكيل البابا في الإسكندرية يدلي بصوته بانتخابات النواب

أدلى القمص أبراَم إميل وكيل البابا تواضروس في الإسكندرية، بصوته الانتخابي اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة يومين.

وتوجه القمص أبراَم إميل إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر الإعدادية بنات، حيث أدلى بصوته.

وتستمر عملية التصويت التي تقام على مدار يومين، حتى التاسعة مساءً.

كان محافظ الإسكندرية أعلن بدء العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، مؤكدا انتظام سير الانتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و6 لجان عامة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات مجلس النواب وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.