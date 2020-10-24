محافظ الإسكندرية يدلي بصوته بانتخابات النواب بمدرسة عمر مكرم بالمنتزه

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزه أول.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الإنتخابات والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة استعدادا لانتخابات مجلس النواب، والتي تجرى بالإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الأولى على مدار يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.

وناشد المحافظ المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.

وأوضح الشريف أنه منذ السابعة من صباح باكر اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.

كان محافظ الإسكندرية عن بدء العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب بجميع المقار الإنتخابية علي مستوى المحافظة، مؤكدا على انتظام سير الانتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها 363 مقرا و1160 لجنة فرعية و6 لجان عامة.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات مجلس النواب وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.