صور.. حريق يلتهم أكشاك ومحال بسوق محطة مصر في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق هائل اندلع اليوم السبت، بعدد من أكشاك ومحال الباعة بسوق محطة مصر، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد نشوب حريق بعدد من الأكشاك والمحال التجارية، على شريط الترام بمحطة مصر.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة العطارين، وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن التهام النيران لعدد من المحال والأكشاك بسوق محطة مصر، دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.