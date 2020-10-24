بسماعات وصورة للسيسي.. رؤوف يحول مكتبته لبازار في حب الوطن

بمجرد دخولك شارع مجمع المدارس بالعمرانية، يقترن صوت الزحام بصوت الأغنيات الوطنية، وبعد مرورك بطوابير الناخبين بين مدرستي أحمد زويل الرسمية للغات وأحمد عرابي الثانوية بنات، تجد نفسك عند مكتبة صغيرة، تضع صورة لرئيس عبدالفتاح السيسي، وترفع الأعلام وتضع سماعات كبيرة لتشجيع المواطنين على التصويت.

"بحضر للانتخابات بقالي يومين"، يقول روفائيل صديق 55 سنة، في حديثه لـ"الوطن" ورغم أن الإقبال على شراء الأعلام في انتخابات مجلس النواب لا تكون كبيرة على خلاف استحقاقات جمهورية أخرى كالاستفتاء والانتخابات الرئاسية إلا أن الأطفال يحبون الأعلام، ونوفر لهم أعلاما صغيرة تناسب مصروفاتهم.

"ناس كتير مش عاجبها اللي بعمله دا وبتحارب في كل مناسبة وطنية لكن دا واجبي ومش بس في الانتخابات، أنا بعمل كدا في كل مناسبة، ولما عملت كدا في 6 أكتوبر في ناس اضايقت"، يقول روفائيل صديق، صاحب مكتب العجائبي بشارع مجمع المدارس في العمرانية، فرغم محاربته إلا أنه يحرص على تشجيع المواطنين والتعبير عن حبه لوطنه بهذه الطريقه منذ 15 عاما، أي منذ بناء مجمع المدارس في هذا الشارع وتحويله للجان انتخابية في أوقات الاستحقاقات الدستورية.

انتخابات أو مناسبات وطنية، يرفع "رؤوف" أصوات الأغنيات الوطنية في الشارع، ويتحدث رؤوف عن مراسمه الخاصة للاحتفاء بالمناسبات الوطنية قائلا: "قبل انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لم أكن أضع بانرات إنما كنت أشغل الأغنيات الوطنية وأبيع الأعلام فقط، ولكن مع تولي الرئيس الحكم أصبحت أضع البانر على مدخل المكتبة تأييدا ودعما وحبا للوطن".