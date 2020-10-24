سعيد تغماوي: السوشيال عالم افتراضي وأحب التعامل مع جمهوري مباشرة

قال الفنان سعيد تغماوي، إنه يحب أن يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن لديه الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا، إلا أنه يعتبره عالم افتراضي ويحب أن يعيش حياته في الواقع أكثر.

وأضاف "تغماوي" خلال الندوة المقامة حاليا على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي يديرها انتشال التميمي مدير المهرجان، أن حياته كانت عبارة عن سعي، وأنه من الطبيعي أن الإنسان يجتهد ويحصل على ما يحلم.

وسعيد تغماوي ممثل فرنسي من أصل مغربي ولد في فيلبينت، سين سان دوني، من أبوين مغربيين، ترك المدرسة في سن مبكر، وأصبح ملاكمًا، واحتل المرتبة الثانية في فئته العمرية في الملاكمة بفرنسا، بدأ حياته المهنية في فيلم (La Haine) عام 1995 مع المخرج والممثل ماثيو كاسوفيتز.

من أهم أعماله، (The Infiltrator) عام 2016، (My Brother the Devil) عام 2012، (Stranded) عام 2010، (Vantage Point) عام 2008 وحاصل على جائزة سيزار، الجائزة الأهم في فرنسا.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، "يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر.

وحضر حفل الافتتاح، سمير صبري، بشرى، رانيا يوسف، ياسمين صبري، هاني رمزي، باسل الخياط، أشرف زكي، روجينا، خالد النبوي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، نيقولا معوض، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف".

وقامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.