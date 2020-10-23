محافظ البحر الأحمر: الجونة أصبحت عاصمة الفن السينمائي في مصر

وجَّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التحية لمنظمي مهرجان الجونة السينمائي، واصفا إياه بالمهرجان الإبداعي الرائع، لافتا إلى أن الجونة أصبحت عاصمة الفن السينمائي في مصر، قائلا إن الفنون هي الأداة التي تستعين بها الحضارات لكي تستمر وتدوم ومرآة تعكس تطور تلك الحضارات وتقدمها وخير سفير للثقافات.

وأضاف "حنفي" خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أن الفن هو تعبير إنساني يتجاوز الحدود ويجعل الانسان أكثر رقيا، وللفن رسالة في إعلاء قيم الأخلاق والفضيلة وحب الوطن وعلى الفنان يسعى لتحقيق تلك القيم من صور فنية تغرس في الأجيال هذه المعاني التي ترتقي بالقدرات الإنسانية والثقافات وتمنح رؤية للمستقبل.

وأشار إلى أن الفن يكشف عن مرحلة من مراحل الوعي المجتمعي في مختلف أنحاء العالم ويحول الهواجس لرؤى تعبيرية تبني عالما يترجم تلك الافكار، "أرحب بكم في مصر بلد الأمن والأمان راجيا أن تشاركونا هذا الإحساس بالطمأنينة وبما تتمتع بها مصر من أمن وسعي متواصل لمواجهة الفكر الظلامي والتطرف العنيف وتوصل رسالتها التنويرية".

وأوضح أن المهرجان يتزامن مع قرب افتتاح متحف الحضارة والمراحل النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير بما يعكس أحد أهم أوجه تلك الحضارة المصرية الممتدة عبر التاريخ، "مصر جاءت وجاء بعدها التاريخ".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".