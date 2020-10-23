محمد فراج يحتفظ بلحيته بسبب "تقاطع طرق".. ظهر بها في افتتاح الجونة السينمائي

ظهر الفنان محمد فراج بـ"لحية" كبيرة خلال افتتاح مهرجان الجونة السيمائي بدورته الرابعة برفقة خطيبته بسنت شوقي.

وأكد "فراج" أن سبب ظهوره بهذا الشكل المختلف يرجع لدوره بمسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي، ومن إخراج تامر محسن، والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.