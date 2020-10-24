عجوز يشكر رجال الأمن بعد مساعدتهم له للإدلاء بصوته بانتخابات النواب

"شكرًا يا ابني على مساعدتكم ليا علشان أنتخب"، كلمات رددها موظف بالمعاش لرجال الأمن أمام مقر الانتخاب بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد، الذين سارعوا لإحضار كرسي متحرك ليساعدوه في التحرك داخل المدرسة للإدلاء بصوته في الانتخابات.

وكان شباب وفتيات الشيخ زايد تبرعوا بـ14 كرسياً متحركاً أمام المقرات الانتخابية بمدينة الشيخ زايد، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وتشهد الدائرة وجود عدد من الشباب متطوعين لتوزيع الكمامات على الناخبين الذين توافدوا على لجان الاقتراع للمساهمة في حمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أحمد علي، مهندس، إنه من أهالي مدينة الشيخ زايد وحضر للاشتراك فى تنظيم العرس الديمقراطي ومعه زملاؤه وأصدقاؤه، والمساهمة في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

بينما حرصت هنا، طالبة جامعية (20 عامًا)، على الوجود منذ الصباح الباكر وتعمل على توعية الناخبين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوزيع الكمامات عليهم.

تشهد مدينة الشيخ زايد إجراءات أمنية مشددة لتأمين انتخابات مجلس النواب، وتم نشر جميع الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين ووضع الحواجز الحديدية أمام مقرات اللجان الانتخابية.

وتشهد الدائرة التاسعة ومقرها أول أكتوبر وتضم الشيخ زايد وحدائق الأهرام وهضبة الأهرام و6 أكتوبر والواحات، منافسة شرسة بين 50 مرشحًا على ثلاثة مقاعد.

يُذكر أن محافظة الجيزة جهزت 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة استعدادًا للانتخابات والتى تبدأ من الساعه 9 صباحًا وحتى 9 مساء، تم اتخاذ الإجراءات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة.

وتم تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم وتم وضع بوابات للتفتيش على المقرات الانتخابية وتمت الاستعانة بضابطات لفحص السيدات قبل الدخول ومنعت الشرطة دخول أحد بدون كمامة.