منها طريقة التصويت.. أبرز الأسئلة حول انتخابات مجلس النواب

ينطلق غدًا السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولي، والتي تستمر لمدة يومان، وترصد "الوطن" إجابات أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين خلال الفترة القادمة...

ما هي المحافظات التي سيبدأ بها مارثون الانتخابات؟

يبدأ، غدًا السبت، مارثون الانتخابات في المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي كالآتي:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح

والإعادة لهذه المرحلة تكون أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

موعد انتخابات النواب 2020 المرحلة الثانية

يبدأ انتخابات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر للمصريين بالخارج.

ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.

والإعادة لهذه المرحلة أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

ما هي محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب؟

محافظات المرحلة الثانية هي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

كيف يمكن التعرف على اللجنة الانتخابية؟

يمكن للمواطنين في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الاستعلام عن لجانهم الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــا.

أو إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على رقم 5151، أو الاتصال بالخط الساخن 141.

كيف يمكن معرفة المرشحين عن الدائرة التي أوجد فيها؟

يتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة المرشحين على الفردي والقوائم لكل دائرة انتخابية، من خلال الدخول على موقع الهيئة، واختيار المرشحون، ويمكنك تحميل كتيب مختصر عن جميع المرشحين.

كيف يمكن التصويت داخل اللجنة الانتخابية؟

يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلى فيها بصوته ومرتديا الكمامة الطبية.

تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية.

يستلم الناخب بطاقتي تصويت، يجب التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

يجري التصويت على مرشحي القوائم فى بطاقة مستقلة.

اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة.

يتم وضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

إذا كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه في البطاقة يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته في البطاقة.