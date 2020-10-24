"بحوث الصحراء" يدعم مزارعي الزيتون بمطروح: عصر الكيلو بـ60 قرشا

أكد الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، ان المركز يقدم كافة أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وخاصة بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار المحصول، الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة انتاجه، واقبال المزارعين على المعاصر، لاستخلاص الزيت.

واشار زغلول إلى انه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي قدره 60 قرشا للكيلو، وذلك دعما من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

واوضح القائم باعمال رئيس المركز، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، لافتا الى ان مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه، يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلا عن ان محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه، مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

وقال زغلول ان معصرة الزيتون، بوحدة الانتاج الزراعي بمطروح، تم تجهيزها وتحديثها، حيث تستقبل جميع المزارعين، وتنفذ كافة العمليات الخاصة بانتاج الزيت بداية من عمليات غسيل الثمار وإزالة المخلفات، نهاية بفصل الزيت.