شقيق يوسف والي: الراحل كان زاهدا متصوفا.. وصرف إرثه على وزارة الزراعة

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، قبل قليل، حفل تأبين الراحل الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بحضور الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الأسبق.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم على روح الفقيد، تلاها كلمة الدكتور أحمد جلال والدكتور نظمي عبدالحميد.

وكشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنّ الكلية نظمت حفل تأبين للراحل الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، بحضور لفيف من قيادات جامعة عين شمس وكلية الزراعة عين شمس، تكريمًا للراحل ولمسيرته في مجال الزراعة والعمل السياسي.

وأضاف جلال، أنّ "والي" كانت له بصمة في مجال الزراعة، ودوره بارز في تطوير قطاع الزراعة: "يوسف والي أكمل مسيرة الزراعة الحديثة في الدولة المصرية، وحوّل شأن الزراعة في مصر".

وتابع أنّ الدكتور يوسف والي، عمل أستاذا بكلية الزراعة جامعة عين شمس فترة طويلة، وكانت له إسهامات عديدة في الارتقاء بمكانة الكلية، موضحا أنّه لم يبخل عنها بأي خدمة أو مساهمة لها، كما أنّ إنجازات الراحل ستظل خالدة من خلال فكره واستصلاحه للأراضي.

الراحل رفض فيلا في المنتزه.. وكان زاهدًا متصوفًا في الدنيا لا يطمح لجني المال

من جانبه، قال الدكتور ماهر والي، الأستاذ بجامعة الأزهر، وشقيق الراحل الدكتور يوسف والي، إنّ الراحل ولد بمحافظة بني سويف 1939، قائلا: "سمي باسم يوسف على اسم صديق والدي الذي كان يعمل بالمحكمة، ونظرا للصداقة الحميمة بينهما، قام والي بتسمية شقيقي على اسمه، والراحل كان مغرما بالزراعة والتحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وتخرج فيها بتقدير عام امتياز، وانتقل لجامعة عين شمس، وظل بها في القطاع الأكاديمي حتى عين وزيرا للزراعة".

وأوضح "والي" أنّ الراحل لم يسافر خارج مصر إلا 3 مرات رسمية طيلة حياته، الأولى مع الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الصين وروسيا، والثانية عندما أرسله مبارك مبعوثا إلى ملك السعودية محملا برسالة رسمية، والثالثة كانت إلى دولة السودان، حيث كانت تربطه صداقة قوية مع قيادات دولة السودان، فضلا عن أنّ له علاقة قوية مع المسؤولين الكوريين والسفير الصيني.

ونفى "والي" ما تردد عن ذهاب الراحل لإسرائيل طيلة حياته، وكذلك الاستعانة بالتقاوي الإسرائيلية في الطعام، مضيفا أنّ الراحل له علاقات قوية من المغرب إلى الخليج العربي.

وتابع أنّ "الراحل كان متصوفا ولا يطمح لجني المال، وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان، ويتصدق بكل دخله، ومع ذلك قبل وبعد توليه الوزارة، كان يسكن في شقة لم يغيرها".

شقيق "والي": لم يحصل على أي أراضٍ أو امتيازات خلال توليه الوزارة

وأضاف أنّ الراحل رفض منحه فيلا سكنية في منطقة المنتزه بالإسكندرية، وقت تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، مؤكدا أنّه لم يحصل على أي أراض أو امتيازات له ولأسرته خلال توليه الوزارة، ولم يترك أي شيء، وما يملكه 35 فدانا من ميراث والده الـ170 فدانًا.

وقال إنّ الراحل كان يبيع ويصرف من إرث والده لتغطية نفقاته في الوزارة، ولم يكن له علاقة بملذات الدنيا.

وتوفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، مطلع الشهر الماضي، في منزله بالجيزة، وقال شقيقه الدكتور ماهر والي، لـ"الوطن"، إنّ الجنازة شيعت من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، العديد من المناصب السياسية المهمة، بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.