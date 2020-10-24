س وج.. كل ما تريد معرفته عن الموجة الثانية لفيروس كورونا

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، تتداول أنباء كثيرة عن الدخول فى الموجة الثانية لجائحة كورونا المستجد، وخاصة بعد زيادة أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وفي ظل تصاعد التخوفات من مدى قوة فيروس كورونا، وعدم وجود لقاح فعال له حتى الآن، يستعرض "الوطن" فى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن الموجة الثاينة.

ماهي الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

- ارتداد حالات الإصابة بأعداد أكبر بعد انحسارها، وينتج ذلك عن التعجل في رفع الحظر وتخفيف القيود المفروضة في إطار التباعد البدني وسائر الإجراءات الاحترازية والتراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية دون التزام بتوافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحظر وتخفيف القيود، والتي سبق أن حددتها منظمة الصحة العالمية وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية.

متى ستبدأ الموجة الثانية للفيروس؟

- ليس لها موعد محدد، ولكن توقع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن تكون مع دخول الشتاء وهناك دول دخلت بالفعل الموجة الثانية، وبعض العلماء يتوقعون أن تكون ذروتها في ديسمبر من عام 2020، وفي أسوأ الاحتمالات ستكون الموجة الثانية أعلى من الأولى.

ما أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

- فيروس كورونا يصيب الدم ويسبب خروج الحديد من كرات الدم الحمراء ويرسبه في العضلات ويسبب إحساس تعب العظام والمفاصل والعضلات والهمدان الذي يحدث في أول العدوى ويصيب الصفايح الدموية وبيسبب تجلطات في الرئة والجهاز الهضمي وأماكن أخرى كالمخ والقلب ويسبب السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

ما أكثر الفئات عرضة للإصابة فى الموجة الثانية؟

- حسب حديث مستشار منظمة الصحة العالمية، فان الموجة الثانية تستهدف الشباب أكثر نظرا لعدم اتباعهم للإجراءات الاحترازية ففي الدول الأوربية نسبة كبيرة من الشباب وقع فريسة للفيروس.

هل عودة زيادة الإصابات بكورونا يعد دليلا على الدخول في الموجة الثانية؟

- زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى بسبب التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتعامل مع الفيروس وكأنه انتهى.

كيف يمكن تجنب الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الثانية؟

- حتى الآن لا يوجد لقاح فعال للوقاية من الفيروس وحتى توافر اللقاح الإجراءات الإحترازية هى السلاح الفعال لمواجهة جائحة انتشار الفيروس وارتداء الكمامات وغسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية والحفاظ على التباعد الإجتماعى وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان، وضرورة التهوية جيدا خاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم غلق الشبابيك.