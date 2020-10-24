"مستقبل وطن": إقبال كثيف للمرأة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط

شهدت لجان محافظة أسيوط إقبالاً كثيفاً من قبَل السيدات على لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب بمختلف لجان المحافظة.

وقال عمران أبوعقرب، رئيس غرفة العمليات المركزية بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرفة العمليات رصدت كثافة الإقبال من قبَل الناخبات على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط.

وأوضح أبوعقرب أن جميع اللجان تعمل بشكل منتظم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة كما تم توفير مندوبين في محيط اللجان لمساعدة الناخبين في معرفة مقرات اللجان وبياناتهم الانتخابية.

وفي سياق متصل فرضت مديرية أمن أسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات بتطهير مقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزًا انتخابيًا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت إشراف قضائي كامل.