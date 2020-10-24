محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الانتخابات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، في انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك في حضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والعقيد محمود صبحي المستشار العسكرى للمحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والاستعداد التام المسبق بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أي مشاكل قد تحدث، مشيراً إلى متابعته المستمرة لعملية التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازم والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات، وتلقي بلاغات المواطنين ورصد أي مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والعمل على حلها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى انعقاد الغرفة حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات الفرز بمراكز المحافظة في نهاية اليوم الثاني لعمليات التصويت.

ودعا محافظ أسيوط جميع المواطنين إلى النزول للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم، متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.