الغضبان: تطوير قرية المرجان.. و"بورسعيد" على الخريطة السياحية قريباً

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل لتطوير قرية المرجان السياحية ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ورافقه اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ومسؤولى قرية المرجان، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن بالقرية، مشيدا بكفاءة الأعمال والتى تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى قرب الإنتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وأكد الغضبان أن بورسعيد فى طريقها لتوضع على الخريطة السياحية للدولة بعد إضافة العديد من المنشآت السياحية والفنادق.

وأشاد المحافظ بما تم فى القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز وخاصة أن مدينة بورفؤاد كانت تفتقد لهذه النوعية من الخدمات الفندقية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 95 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20 % فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3غرف و88 وحدة فندقية 2غرفة و76غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم و20 محل تجارى ، تحت إشراف مكتب الإيمان للتصميمات والاستشارات الهندسية وتمثل القرية طفرة فى المجال السياحى والذى ينعكس على المحافظة ومكانتها الرائدة سياحيا.

يذكر أن قرية المرجان ببورفؤاد تتبع الجهاز التنفيذي المنطقة الحرة وتم تسليمها لشركة الرضوان للاستثمار والمقاولات بعد توقيع حق انتفاع لمدة 25 سنة بين الجهاز والشركة التى تعاقدت بدورها مع مجموعة هلنان العالمية لإدارة وتشغيل القرية.

وأكد تامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للاستثمار العقاري أن معدلات تنفيذ أعمال التطوير بقرية المرجان السياحية بلغت 40% بكافة الأعمال التنفيذية خلال المرحلة الأولى. وأن حجم الاستثمارات فى المراحل الثلاث لتطوير القرية التى ستنتهى خلال عامين تبلغ ١٦٠ مليون جنيه وتستوعب القرية ١٠٠٠ نزيل يوميا.