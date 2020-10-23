في اجتماعه مع التنفيذيين.. محافظ بورسعيد يستعرض مشروعات التنمية

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم، المشروعات القومية التي جرى تنفيذها خلال الآونة الأخيرة، في إطار توعية المواطنين بجهود الدولة وإنجازاتها.

وأكد "الغضبان" أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، جرى إنشاؤها في وقت قياسى، تحقيقا للتنمية المستدامة، معربًا عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى التي حظيت بمشروعات قومية عملاقة ومنها منظومتا التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

ولفت إلى الطفرة الطبية التي شهدتها المنظومة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، وحجم العمليات الضخمة والفريدة التى تم إجراؤها بمستشفيات التأمين الصحي، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية التي ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإداري، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، وتهدف فى المقام الأول للارتقاء بخدمات أبناء المحافظة.

وأوضح أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت إقامة وتطوير المشروعات بجهود متواصلة، مشيرا إلى الطفرة التي تمت فى أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفاءتها وإعادة رصفها وتجميلها، بما يتناسب مع طبيعة المدينة إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون تكلفة.

وقال المحافظ إن بورسعيد أولت اهتماما خاصا بالشباب من خلال توفير الآلاف من فرص العمل فى المشروعات الصناعية والقومية التي تمت بالمحافظة فى كافة القطاعات، لافتا إلى خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم.

وأشار المحافظ للطفرة الملحوظة فى إنشاء مجمتعات عمرانية وخدمية توفر خدمات على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، إلى جانب الإهتمام بعودة السياحة إلى مكانتها الرائدة وإنشاء وتطوير الكيانات السياحية التى تعد مصدر جذب للزائرين من مختلف المحافظات.

وأكد المحافظ أن الشباب هم نواة المستقبل ولابد من توفير مستقبل يليق بهم ويمكنهم من تحقيق الإنجازات المختلفة، مشددا على عدم الانسياق وراء المغرضين ومساندة الدولة فى إنجاز مشروعات التنمية الواعدة التي تحقق مستقبل أفضل للجميع، والابتعاد عن الشائعات التى تعطل مسيرة التنمية.