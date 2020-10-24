موعد مباراة برشلونة ضد الريال في الكلاسيكو والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة لمباراة كلاسيكو الأرض، والتي تجمع بين فريق برشلونة وريال مدريد عصر اليوم، السبت 24 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" للموسم الحالي 2020-2021.

موعد مباراة برشلونة ضد الريال

وتنطلق مباراة برشلونة ضد الريال على ملعب "الكامب نو" معقل البلاوجرانا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة عصرًا مساءً بتوقيت تونس، والثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد الريال

ومن المنتظر أن تُنقل 90 دقيقة من الإثارة والنديّة الكروية بين عملاقي الدوري الإسباني عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 3، beIN Sports 4K، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وتذاع مباراة برشلونة ضد الريال مجانًا عبر أقمار صناعية أخرى غير "نايل سات"، من خلال ثلاث قنوات بشكل مجاني للجماهير المتابعة للكلاسيكو بشكل خاصة والكرة العالمية عمومًا، وهي: Match! TV، Varzish Sport HD، CBC Sport HD.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني

ويأتي فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من الفوز بـ3 مباريات والخسارة في مباراة والتعادل في مثلها ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، جمعهم من الفوز بمباريتين والهزيمة في مباراة والتعادل في مثلها، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

من المتوقع أن يبدأ رونالد كومان، المدير الفني للفريق، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليه.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيليب كوتينيو، سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: أنسو فاتي، فرانشيسكو ترينكاو، ليونيل ميسي.

- غيابات برشلونة: أندريه تير شتيجين، حارس مرمى الفريق الأساسي بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، مدرب الملكي، اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، سيرجيو راموس، فيرلان ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، كريم بنزيمة.

- غيابات ريال مدريد: إيدين هازارد، فضلًا عن مخاوف من عدم لحاق سيرجيو راموس بالكلاسيكو.