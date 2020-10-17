موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش بالدوري الأسباني والقنوات الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد نظيره قادش، مساء اليوم، السبت 17 أكتوبر 2020، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ6 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

وتستعرض جريدة "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة موعد مباراة فريق ريال مدريد ضد قادش على ملعب سانتياجو برنابيو والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد قادش، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش

وتُنقل المباراة التي تجمع ريال مدريد و قادش على ستاد "سانتياجو برنابيو"، وتذاع مباراة ريال مدريد ضد قادش، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3، beIN Sports Connect، beIN Sports HD 12 EN.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

يحتل فريق ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقطات، بينما يحتل فريق قادش المركز التاسع من الجدول برصيد 7 نقاط.