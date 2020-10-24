هاني يونس ينشر فيديو للصالة المغطاة بـ6 أكتوبر: اتفرجوا على الجمال

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلق "يونس" على الفيديو، قائلا: "جمال فاق الوصف، دي الصالة المغطاة في مدينة 6 أكتوبر اللي هتقام عليها مبارايات كأس العالم لكرة اليد في يناير المقبل في مصر، كنا هنا من شهور قليلة جدا، مكنش المشهد دة اكتمل، دلوقتي اتفرجوا على الجمال".

وتابع: "الصالة تفوق الصالات العالمية، نقلة حضارية بتعملها مصر، مصر مش بتبطل شغل، بلد لا تنام، وفخور ببلدي والله حاجة تفرح بنسابق الزمن في كل المجالات".

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بأرجاء مشروع المتحف، بتأكيد أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم، لحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو ما أكّده وزير السياحة والآثار، الذي أشار إلى أنَّه تمّ اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.