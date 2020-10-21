محافظة الجيزة: غلق كلى لطريق الواحات الاتجاه القادم من 6 أكتوبر اليوم

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات بجهاز مدينة 6 أكتوبر والتي تستهدف تحقيق أعلي معدلات السيولة المرورية بمحيط منطقة الطريق الدائري وتقاطعه مع طريق الواحات والتى تشمل إنشاء كوبري علوي ونفق سيارات وقيام الشركة المنفذة باستكمال أعمال إنشاء الكوبري العلوي الكائن أعلى تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري.

الغلق ابتداء من الساعة 4 مساء اليوم

وأكدت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات في اتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهه لحي الأشجار لإنشاء القواعد والأعمدة الخرسانية الخاصة بالكوبري العلوي على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 4 مساء يوم الأربعاء الموافق 21 / 10/2020 ولمدة 6 شهور

تحويلات مرورية

وأشارت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ تحويلة مرورية على النحو التالي:

- القادم من مدينة 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه مواز لطريق الواحات الرئيسي بطول 520 مترا وعرض 25 مترا بمحازاة حي الأشجار ثم الانحراف يسارا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات وتفادى حدوث اى تكدسات مرورية