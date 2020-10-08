مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعات "6 أكتوبر" قبل افتتاحها

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس محمد أنور، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، الاستعدادات النهائية لافتتاح المشروعات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن احتفالات مدينة 6 أكتوبر بعيدها القومي رقم 41.

ومن بين المشروعات التي جرى تفقدها، الموقف الإقليمي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير طريق محور الكفراوي، يرافقهم المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من قيادات الهيئة ورؤساء عدد من أجهزة المدن الجديدة وممثلى المجتمع المدني.

وافتتح مسؤولو الهيئة وحدة الرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر المركزي، والتي تضم 15 سريرا، إضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي وغرفة عزل، وذلك لخدمة أهالي المدينة بأسعار مخفضة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، إنّ المشروعات ستساهم في تحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري وتوفير العديد من فرص العمل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنّه جرى الانتهاء من تطوير طريق محور الكفراوي الذي يربط بين ميدان الحصري وميدان فودافون، مرورا بالأحياء السكنية من الحي الأول إلى الحي السادس، ويعد شريانا رئيسيا لهذه الأحياء، وجرى زيادة الحارات الرئيسية من 2 لـ3 حارات، وإضافة أرصفة للمشاة وأصحاب الهمم، وإضافة مناطق انتظار بجانب الطريق لتيسير السيولة المرورية بحارات الخدمة، وجرى الاهتمام بالمزروعات بالجزيرة الوسطى لإضافة الشكل الجمالي بالطريق.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنّ مشروع الموقف الإقليمي على مساحة 62 ألف متر مربع بمنطقة الفاصل السكني الصناعي، أمام بوابة المطورين بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ مشروع الموقف الإقليمي يشمل مبنى تجاري بمسطح 600 م2 على دورين، وصالة انتظار مكونة من دورين، ومبنى إداري، ومبنى ورش و3 كافتريات لخدمة الركاب ومظلات (مظلات أفراد ومظلات أتوبيسات خرسانية ومعدنية)، ومسجدا يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنّ المشروع يهدف إلى ربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وسهولة التنقل من المدينة إلى جميع المحافظات من خلال الباص أو الميني باص.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنّ مشروع الموقف الإقليمي صُمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، وبطاقة استيعابية نحو 27 أتوبيسا على مساحة 2600 م مربع، و114 ميني باص داخلي بمساحة 2870م2، و280 مينى باص بين المحافظات، و35 مقر انتظار سيارة ملاكي، وسيتم نقل المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

حضر فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمدينة، الدكتور محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، وأعضاء مجلس النواب، ومحمود برعي، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، ولفيف من ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ورجال الأعمال والإعلاميين والصحفيين وبعض جمعيات المجتمع المدني والضيوف، كما أنّ فقرات الاحتفال تضمنت (كرنفال - ماراثون دراجات - فرق سيناوية - فوقة البريكشن - ألعاب قوى) وتكريم أبطال حرب أكتوبر ورؤساء أجهزة سابقين، وأسر الشهداء، ورؤساء مجلس الأمناء السابقين والشخصيات البارزة بالمدينة، كما تضمنت فقرات الحفل البانوراما المفتوحة "الصوت والضوء" بعدد من المواقع بالمدينة، وكان الحدث الرئيسي مصحوبا بالألعاب النارية بموقع التبة.