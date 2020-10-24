مطران أسيوط يدلي بصوته في الانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة

أدلى الأنبا يؤنس، مطران أسيوط وتوابعها، بصوته في إنتخابات مجلس النواب بأسيوط في لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمدينة أسيوط.

وأعرب الأنبا يؤنس عن سعادته بأنه من أوائل المشاركين في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات.

وقال مطران أسيوط، إنه على الجميع أن يشارك في الاستحقاق الانتخابي ولا يتغافل أو يتهاون في أداء دوره وواجبه نحو نفسه وبلده والمجتمع لاختيار من هو أصلح لهم، ومن يرون فيه أنه الأفضل لأن هذا يهدف إلى خدمة المواطن والدولة أجمع.

وأكد مطران أسيوط أنه على المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الدستوري والحافظ عليه بالمشاركة الجادة والفعالة.

في سياق متصل، فرضت مديرية أمن أسيوط طوقاً أمنياً في محيط اللجان وسط تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالتأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون إرتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

وشهدت لجان محافظة أسيوط، إقبالا كثيفا من الناخبين، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، واصطف المواطنين أمام مقرات اللجان، في ظل حضور كبير للنساء وكبار السن، الذين حرصوا علي الإدلاء بأصواتهم مع بداية مارثون الانتخابات في يومه الأول.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا، بواقع 914 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.