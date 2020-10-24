مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بسوهاج

لقي 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في تصادم بين سيارتين ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي "طريق البحر الأحمر"، ونقلت الجثث لمستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، ورفعت آثار الحادث من علي الطريق، وتسيير حركة المرور.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الشرقي "طريق البحر الأحمر"، بحدوث تصادم بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، ودفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي جنوب كافتيريا رواد العرب طريق البحر الأحمر.

ونتج عن الحادث، مصرع كلا من: عبدالناصر علي إسماعيل، 57 عاما، ومحمد علي إسماعيل، 61 عاما، ورحاب جابر عباس حسين، 41 عاما، يقيمون بالأشراف القبلية محافظة قنا، وأصيب شلقامي أحمد شلقامي، 58 عاما، يقيم بنجع حماد بسحجات وكدمات بالجبهة وجرح رضي بها، وسوسن عبدالرازق عزت، 50 عاما، تقيم بالناحية ذاتها، بجرح قطعي بالقدم اليمني، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلا إلى مستشفي راشد حمادي، وطفلة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 10 سنوات، تقيم بالأشراف القبلية، ونقلت لمستشفي سوهاج الجامعي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.