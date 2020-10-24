"غرفة عمليات نادي قضاة مصر" تؤكد انتظام التصويت: لا توجد معوقات

أكّد المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر، أنَّ عملية التصويت في انتخابات المرحلة الأولى لـمجلس النواب تسير بانتظام منذ الصباح، داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا.

وأضاف عضو غرفة عمليات القضاة، أنَّ عمليات التصويت لم تشهد أي معوقات منذ بدايتها، وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة، داعيًا المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب، من أجل اختيار نوابهم، مضيفًا أنَّ المشاركة في الانتخابات، حق لكل المواطنين وأمانة عليهم تأديتها من أجل وطنهم.

وكانت اللجان الانتخابية، قد فتحت أبوابها صباح اليوم، فى تمام التاسعة، لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري ، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".

بينما محافظات المرحلة الثانية هي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.