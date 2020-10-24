إصابة أمين شرطة بهبوط حاد خلال تأمينه انتخابات النواب بكوم أمبو

تعرّض قبل قليل أمين شرطة ويُدعى عبدالمعطي سليم عبدالغني (40 عامًا)، لهبوط حاد أثناء قيامه بتأمين انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمركز كوم أمبو، وتم نقله بسيارة إسعاف لمستفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلي عرس ديمقراطي.

وأكد "عطية" أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة مع جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط، موجهاً إلي تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ علي مقار اللجان الانتخابية لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يُعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسئولي المحليات.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحًا على مقعدين فردي.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحًا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، و84 مرشحًا على 5 مقاعد فردية.