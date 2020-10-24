وزير الكهرباء: الاقتراع في انتخابات النواب لم يستغرق سوى بضع دقائق

أدلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في دائرته الانتخابية بحي العجوزة، قائلًا إنَّ الإجراءات الاحترازية مطبقة في الانتخابات منعًا لانتشار فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ عملية الاقتراع لم تستغرق سوى بضع دقائق نتيجة للإجراءات المنظمة من الدولة.

وأضاف "شاكر" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر2"، أنَّ المواطن عليه دور كبير ولابد أن يساعد الدولة لكي يكون صوته مسموع لحل مشكلاته، ونزول المواطنين لممارسة حقهم الدستوري الحقيقي لاختيار النائب الذي سيمثله تمثيل جيد دون اعتبار آخر واجب حتمي.

وأوضح وزير الكهرباء، أنَّ الدورة البرلمانية السابقة كانت دورة طيبة، وكان يحضر الكثير من جلساتها كما تعرض لأسئلة من النواب، مبينًا أنَّ هناك تطور كبير في ممارسة الشخص لواجبه الحقيقي، ووجود نسبة من الشباب والمرأة جيد جدًا ليكون هناك تفاعل من كل الأطراف.