ريشا كوستا وسمارة يطرحان "جنرال" خلال أيام

تستعد شركة الريماس للإنتاج الفني، إحدى شركات مجموعة "إسحق جروب"، لطرح كليب "جنرال"، خلال الأيام المقبلة، لمطربي المهرجانات ريشا كوستا وسمارة.

وتستعد الشركة للانتهاء من أعمال المونتاج الخاصة بالكليب، استعدادًا لطرحه خلال الأيام المقبلة، من إخراج كامبا.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للمجموعة، إن الشركة انتهت من وضع خطة الإنتاج الجديدة لهذا العام، والتي تشهد إنتاجًا فنيًا متنوعًا دراميًا وسينمائيًا وغنائيًا.

وفي نفس السياق، قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لمجموعة "إسحاق جروب" المالكة لشركة الريماس للإنتاج الفني، إنه جرى توقيع بروتوكول تعاون فني مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وأوضح "مرتضى" في بيان صحفي، أنه بموجب هذا التوقيع، يجري إنتاج وتصوير 12 فيديو كليب، و6 حفلات كبرى، خلال العامين المُقبلين، فيما يُطرح أول فيديو كليب، والذي يحمل اسم "نمبر 2"، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد جدد الأزمة بينه وبين محمد رمضان، بعد خلافهما على أغنية "نمبر وان"، حيث نشر "الفيشاوي" عبر "إنستجرام"، فيديو لمايكل جاكسون، وهو يضحك وعلق عليه "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

اشتعلت الأزمة بين الفنانين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي بعد أن أطلق "رمضان"، أغنية بعنوان "يا حبيبي" يسخر فيها من "الفيشاوي" بذكر اسمه.

بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوي حينما صرح لـ"الوطن" بأنه يُقدم أغنية "نمبر تو" بشكل كوميدي، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه في مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتي لا تتضمن أي شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".