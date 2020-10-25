بعد إجرائه عملية بالقلب.. أعمال يحضر لها أرنولد شوارزنيجر

صدم الممثل أرنولد شوارزنيجر جماهيره، بعدما نشر صورة له عبر موقع تويتر، من داخل إحدى العيادات بمدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو بأمريكا، بعد إجرائه عملية بالقلب.

بطل أفلام الحركة شوارزنيجر صاحب الشعبية الواسعة، تم الإعلان عن تحضيره لعدد من الأفلام المفترض استكمالها بعد تعافيه، بحسب موقع IMDB نرصدها في التقرير التالي:

فيلم Kung Fury 2

يشارك شوارزنيجر بطولة الفيلم الذي يخرجه ديفيد ساندبيرد، بالإضافة إلى تأليفه مع تايلر بيرتون سميث.

الفيلم تصنيفه "أكشن، كوميدي" ويشارك في بطولته مايكل فاسبندر، الكسندرا شيب.

فيلم Triplets

يشارك "أرنولد" بصوته في الفيلم الأنيميشن، وهو من إخراج إيفان ريتمان، وتأليف ريان ديكسون وجوش جاد، بطولة إيدي ميرفي وداني ديفيتو.

فيلم The Legend of Conan

تم الإعلان عن مشاركة أرنولد شوارزنيجر في الفيلم، وتصنيفه أكشن، مغامرات بحسب موقع IMDB، ولم يتم تحديد مخرجه بعد.

مسلسل Outrider

تم الإعلان عن مشاركته في المسلسل ولم يتم تحديد موعد عرضه ولا أبطاله حتى الآن.

أما آخر مشاركة لأرنولد شوارزنيجر، كانت في مسلسل، Superhero Kindergarten العام الجاري، وفي عام 2019، شارك في أفلام Terminator: Dark Fate، وIron Mask.

أرنولد شوارزنيجر، ممثل له شعبية واسعة، ولد 30 يوليو 1947، في النمسا، اهتم بشدة من صغره باللياقة البدنية ورياضة كمال الأجسام، وتنافس في العديد من المسابقات الصغيرة في أوروبا، وعندما هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1968 في سن الحادية والعشرين، بدأ نجمه في الظهور.

بدءًا من عام 1970، سيطر شوارزنيجر على رياضة كمال الأجسام وفاز بألقاء عديدة عالمية، حتى أصبح بطلا رياضيًا معروفًا، وخلق جمهورًا دوليًا جديدًا لكمال الأجسام.

وظهر لأول مرة على الشاشة باسم "أرنولد سترونج" في فيلم "هرقل في نيويورك" عام 1970، ثم شارك في فيلم The Long Goodbye عام 1973، ثم الفيلم التلفزيوني Happy Anniversary and Goodbye عام 1974.

قام المخرج بوب رافلسون بإلقاء أرنولد في فيلم Stay Hungry عام 1976 جنبًا إلى جنب مع الممثل جيف بريدجز وسالي فيلد، ونال أرنولد عن دوره جائزة جولدن جلوب في فئة "أفضل تمثيل لأول مرة في فيلم سينمائي".

انطلق بعدها ليصبح له الكثير من الجمهور، وشارك في أكثر من 70 عملا فنيا، تتنوع بيم مسلسلات وأفلام.

وترشح "أرنولد" لجائزة جولدن جلوب مرة أخرى عام 1995، عن دوره في فيلم Junior.

وكرمته أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، بإهدائه جائزة الحياة المهنية، عن مجمل أعماله في صناعة الترفيه، بالإضافة لحصده عدد من الجوائز الأخرى.