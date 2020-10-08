توم كروز يبدأ تصوير الجزء الجديد من Mission Impossible في إيطاليا

بدأ النجم العالمي توم كروز تصوير الجزء الجديد من فيلم Mission Impossible في روما، وكان قد أكد مجلس مدينة روما أن الفيلم سيتم تصويره في أجزاء مختلفة من وسط مدينة روما التاريخية وعدد من أماكن الإمبراطورية القديمة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية.

وكان تصوير الجزء الجديد من فيلم "mission impossible" قد شهد العديد من التأجيلات بسبب فيروس كورونا المستجد، ما دفع توم كروز لتأجير سفينة بمبلغ ضخم، لتكون مقر إقامة العاملين في تصوير الفيلم، وكان قد صور توم كروز أحداث الجزء الجديد من سلسلة "Mission Impossible" في عدد من الدول الأوروبية، وكانت آخر المشاهد التي صورها في مدينة البندقية الإيطالية في شهر فبراير الماضي، قبل أن يتم اتخاذ أوامر الإغلاق في الكثير من الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبالفعل استأجر النجم الأمريكي الشهر الماضي سفينة في النرويج، لتصبح مقر إقامة 200 من النرويجيين و200 آخرين من عدد من الجنسيات المختلفة، والذين يعملون بالفيلم، الذي يتم تصويره في مقاطعة موره ورومسدال، شمال غربي النرويج، وسكن العاملين في السفينة حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نصف مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 667,247 دولار أمريكي.

يذكر أن الفنان العالمي توم كروز كان استعد للعودة لتصوير الفيلم بتدريبات شاقة وخطيرة، حيث تم تداول بعض الصور لـ توم كروز أثناء محاولته تحدي الجاذبية، فشوهد وهو يطير في الهواء خلال قفزه من منحدر ضخم وهو يستقل دراجة نارية على قمة جبل هيلسيتكوبين وبعد فترة قصيرة من القفز في الهواء تخلى عن دراجته النارية وتركها تسقط على الأرض وواصل طريقه عبر فتح "الباراشوت"، وكانت طائرة هليكوبتر تتبعه.

كما شوهد النجم توم كروز وهو يتدرب على مشاجرة على متن أحد القطارات في النرويج أثناء التصوير بعدما انتقل إنتاج العمل من المملكة المتحدة إلى النرويج بعد توقف عن التصوير دام خمسة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.