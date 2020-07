أنتج لنفسه أول أفلامه.. معلومات عن "فين ديزل"

بالصدفة بدأ فين ديزل رحلته الأولية مع التمثيل هو في السابعة من عمره، عندما دخل أحد المسارح مع أصحابه بغرض اللهو، أوقفتهم واحدة من المسرح وعرضت عليهم سيناريو و20 دولارًا، بشرط أن يحضروا كل يوم بعد المدرسة.

وهو في سن السابعة عشر من عمره، مارس الرياضة، وأهله جسده القوي ليكون حارسًا في بعض أندية نيويورك، لكسب بعض النقود الإضافية، وفي هذا الوقت غير اسمه من مارك سينكلير فينسيت إلى فين ديزل.. بحسب موقع IMDB.

ولد مارك سينكلير فينسيت أو فين ديزل، 18 يوليو 1967، في ولاية كاليفورنيا، ليتم اليوم عامه الـ 53، وله أخ توأم اسمه بول فينسيت.

بعد المدرسة الثانوية بـ 3 سنوات، انتقل "ديزل" إلى هوليود، لبدأ أولى خطوات حلمه في عالم التمثيل، لكنه لم يترك أي انطباع في هوليوود وبعد عام من المحاولات من أجل ترك بصمته، عاد إلى نيويورك، وبتشجيع من والدته بدأ في صناعة أفلام قصيرة بنفسه.. أولها فيلم Multi-Facial عام 1995، الذي كتبه وأخرجه.. وتم تصويره في 3 أيام وتكلفة إنتاجه 3 آلاف دولار. لم يدرك "ديزل" وقتها، أن الفيلم سيعرض في مهرجان كان وسيتم استقباله بحرارة.

وفي عام 1997، عاد "ديزل"، لينتج ويخرج ويكتب فيلمه الروائي الطويل الأول، Strays، بعد ستة أشهر من التصوير، تم قبول الفيلم لمهرجان Sundance السينمائي لعام 1997.

في عام 1989 تلقى فين ديزل، خبرا سعيدا، فالمخرج تيفين سبيلبرج أراد مقابلته، ليعطيه دور بفيلم Saving Private Ryan مع الممثل توم هانكس ومات ديمون.

ليشارك بعدها فين ديزل في بطولة فيلمي Pitch Black، وBoiler Room، حتى قدم أول جزء من سلسلة The Fast and the Furious عام 2001.

وآخر فيلم عرض لفين ديزل كان "bloodshot"، وهو من إخراج ديف ويلسون، ومن بطولة إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازي.

تدور أحداث الفيلم حول راي جاريسون والذي يجسده "فين ديزل"، وهو جندي قتل في معركة، وأعيد إلى الحياة من خلال تقنية حديثة تمنحه القوة وتحوله إلى شخصية خارقة، ثم يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو الذي يعتقد أنه قتل زوجته، وسرعان ما يتعلم "راي جاريسون"، أنه لا يمكن الوثوق بكل ما تعلمه.

وفين ديزل الذي مثل في أكثر من 50 عملا، قام بإنتاج عدد من الأفلام أيضا تخطى عددها الـ 20.. ويحضر حاليا للمشاركة في عدد من الأعمال بعضها كمنتج وغيرها ممثل.