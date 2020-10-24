القومي لحقوق الإنسان: إقبال كثيف من الناخبين بالمناطق الريفية والجيزة

شهدت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، إقبالا كبيرًا من الرجال في عدد من المناطق الريفية منها مركز أبو النمرس، في إطار عملية الحشد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، منذ الساعات الأولى للبدء فى عملية التصويت.

رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، وجود دعاية انتخابية ومخالفة للصمت الانتخابي في بعض اللجان، في مقدمتها 11 لجنة في محافظة بني سويف، ولجنة في محافظة قنا، و4 لجان في أسوان في مدرسة كمال عباس ناصر الإعدادية مشتركة شارع المطار، ولجنتين في المنيا، ولجنة في الأقصر، حيث ارتداء ملابس دعاية لصالح أحد المرشحين.

وتأخر فتح لجنة رقم 20 مجمع المدارس، الأقصر، بالدائرة رقم 2، ولجنة رقم 23، مدرسة الشهيد محمود النوبي، فيما تأخر فتح 5 لجان في مدرسة خالد بن الوليد في أسوان، و3 لجان في المنيا، حيث تأخر فتح لجنة 157، و158 بمدرسة النصر بمطاي البلد دائرة بني مزار ومطاي، ولجنة رقم 214 مدرسة الثانوية بنات بمطاي، وتأخر فتح 4 لجان في بني سويف هم لجنة رقم 99 و100 مدرسة الإعدادية بنات القديمة بشارع الجلاء بسمسطا، ولجنة رقم 101 نادي الشباب والرياضة بشارع 26 يوليو بسمسطا، ولجنة رقم 36، بالمدرسة الإعدادية ببني أحمد بمركز ببا، ولجنتين بالبحيرة، ولجنتين بسوهاج.

تصدر السيدات وكبار السن اللجان.. ومخالفات دعائية أمام المقار الانتخابية

ورصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدة مخالفات تتمثل في تأخر فتح بعض اللجان عن المواعيد المحددة، ووجود دعاية انتخابية وتوجيه للناخبين أمام اللجان، كما رصدت المنظمة قيام قوات الجيش والشرطة بالتأمين الكامل لجميع اللجان، والعمل على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك توفير كمامات ومطهرات للناخبين.

وأمام مدرسة القوصية الثانوية بنين في لجنة 129 و130 و131، تم رصد سيارة أجرة تقل الناخبين لصالح المرشح "رميح حسيب" في أسيوط، كما رصدت المنظمة مخالفات دعاية انتخابية في المنيا أمام لجنة منشأة الفكرية أبو قرقاص دائرة 4، ولجان أخرى، بالإضافة إلى مخالفات انتخابية أمام مدرسة طه حسين بالمجزر الآلي بالمنيب في الجيزة، أبرزها حشد الناخبين، حيث لجأ مناديب أحد المرشحين إلى سيارات نقل ميكروباص لحشد الناخبين من أمام المدرسة إلى مقار التصويت، كما علقت بعض السيارات صورًا خاصة بأحد المرشحين ولافتات دعائية له، واستخدام أحد المرشحين سيارات نقل ميكروباص في الجيزة.

وفي الأقصر رصدت المنظمة مخالفات دعائية في اللجنة رقم 48، و49 قرية الكمان، تتمثل في وجود سيارات تحمل دعاية انتخابية لمرشح.

وفي محافظة الفيوم، رصدت المنظمة مخالفات دعائية في لجنة الساحة الشعبية ببندر سنورس حيث تواجدت دعاية لمرشح حزب النور، ومخالفت دعائية في لجنة الراضي ولجنة شباب سنورس ثان والمعهد الديني بسنورس، حيث تواجدت دعاية لمرشح حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومخالفات لمرشح مستقبل وطن في قرية فانوس واصلان وكوم شين مركز طماي حيث قيامه بتوزيع مبالغ مادية على الناخبين.

وتصدر السيدات وكبار السن المشهد في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، وشهدت اللجان الفرعية بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة تواجدًا مكثفًا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، خاصة في لجان مدارس أبو الهول المشتركة والجيزة الثانوية للبنات، ومؤسسة البنين وصلاح الدين الأيوبي، فيما شهدت الإسكندرية إقبالا متوسطًا، وزاد التوافد والإقبال خلال الثلاث ساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع، في عدد من اللجان بأسوان، بينما شهدت عدد من اللجان في بني سويف إقبالا ضعيفًا.

وفي الوادي الجديد رصدت المنظمة متابعة من الجهات المعنية من الصحة ومجالس المدن لتوفير الجو الانتخابي السليم، وشهدت عدد من لجان المحافظة إقبالا ملحوظًا خاصة من السيدات، وشهدت مقرات اللجان الانتخابية بمراكز وقرى قنا ازدحامًا، وتوفير استراحات وكراسي متحركة لكبار السين وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما بلغت نسبة الإقبال في اللجان الانتخابية بالأقصر 40% أكثرهم من كبار السن.