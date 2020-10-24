محافظ أسوان يتفقد اللجان ويطمئن على سير انتخابات مجلس النواب

وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد لجان الإقتراع، وذلك بمدرستي عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين وأبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، من إجمالي 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألف و51 ناخبًا وناخبة على مدار يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك وسط أجواء من الحماس والمنافسة الشريفة وعلى نغمات الأغاني الوطنية التي استقبلت بها محافظة أسوان انتخابات مجلس النواب 2020، من أجل استكمال مسيرة الديمقراطية وإرساء قواعد الدولة المصرية الحديثة.

وعقب تفقد المحافظ للجان الاقتراع لمتابعة سير الانتخابات اطمأن اللواء أشرف عطية على توافر كافة التجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، والتي جرى تطهيرها وتعقيمها قبل وأثناء إنطلاق ماراثون الإنتخابات مع توفير المستلزمات الطبية من كمامات ومواد مطهرة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ أسوان، أنه جرى التشديد المسبق على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، حيث جرى توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين، ولاسيما من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

وراعت المحافظة وضع اللجان في الأدوار الأرضية، مع توفير الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى تحمل المحافظة لتركيب المظلات كساحة انتظار أمام اللجان لحماية الناخبين من أشعة الشمس، فضلاً عن وسائل التهوية والمبردات والإنارة، وأيضاً انتشار سيارات الإسعاف أمام اللجان العامة والفرعية.

وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة لحظية لانتظام العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي جرى ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة، بجانب تذليل أي عقبات أخرى، موضحاً بأنه جرى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية الأسبوع الماضي، لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

ويبلغ إجمالى عدد المراكز والمقار النتخابية في أسوان 228 مركزًا، فيما تضم العملية الانتخابية 4 دوائر يتنافس فيها 90 مرشحًا، منها الدائرة الأولى التي تضم مراكز أسوان وأبو سمبل ودراو وأقسام أسوان أول وثان وأسوان الجديدة، فيما تضم الدائرة الثانية مركز كوم أمبو، والدائرة الثالثة مركز نصر النوبة، والدائرة الرابعة مركز إدفو.