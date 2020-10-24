83 ألفا و555 طلب تصالح بـ402 مليون و794 ألف جنيه في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35 و50%، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال راغبي تقديم طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حفاظاً على صحة المواطنين، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح، بنسبة 25%، من خلال كارت الفيزا.

وأعلن محافظ كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح، التي تلقتها المحافظة، بلغت 83 ألفا و555 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها، سواء رسوم التقديم وجدية التصالح، بلغت 402 مليون و794 ألف جنيه، مؤكداً أن متحصلات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم السبت، وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.