83 ألف طلب تصالح بقيمة متحصلات 401 مليون جنيه في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة حتى الآن بلغت 83 ألف و35 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، بقيمة مبالغ محصلة 401 مليون و73 ألف جنيه، مؤكداً أن تلك المبالغ ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، من خلال توصيل المرافق للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم، وموقع "محليات" إقبالاً كبيرا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.