سعيد تغماوي لـ"الوطن": تلقيت 1000 رسالة بعد تكريمي في مهرجان الجونة

أعرب النجم العالمي سعيد تغماوي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال تغماوي لـ"الوطن"، أن هذه الزيارة هي الأولى له لمصر، مشيرًا إلى أنه يحب مصر للغاية والسينما المصرية بشكل خاص، لاسيما أنها بلد عمر الشريف وهشام الحجر الذي تجمعه به صداقة كبيرة.

وخلال الندوة التي أقامتها إدارة مهرجان الجونة اليوم، قال الممثل العالمي سعيد تغماوي، إنه فخور بوجوده في مهرجان الجونة، واصفًا ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا بـ"الجنون"، موجهًا التحية لمهرجان الجونة باعتباره الأول في المنطقة الذي ينطلق بهذا الحجم.

وأضاف "تغماوي"، خلال الندوة التي أقامها مهرجان الجونة على هامش منحه جائزة عمر الشريف، والتي أقيمت في قاعة "أودي ماكس"، أن العالم أوقف الرياضة والسينما وكل شيء، وبدأت فرنسا في وضع قيود الإغلاق من جديد.

وذكر الفنان الفرنسي ذو الأصول المغربية، أن خاله أصيب بفيروس كورونا وتوفى، ولم تستطع أمه الصلاة عليه ووداعه، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعلم كيف نعيش مع المرض مثلما يحدث في الجونة ومصر.

وأوضح "تغماوي"، أن كل شخص عليه الحفاظ على نفسه بارتداء الماسك والتباعد، ولكن يجب أن نعيش مع الفيروس.

وأضاف أن مهرجان الجونة يتيح مقابلة العديد من المواهب، بينما مهرجان "كان" يعتمد على كونه سوق أفلام وواجهة للسياحة، فيما يعتمد مهرجان مراكش على إبراز الثقافة وعمل الدعاية السياحية، وقرار إلغائه صعب ولكنه جاء بسبب جائحة كورونا، متمنيًا أن يحذو العالم حذو مدينة الجونة، ويتم التعايش مع الفيروس وإقامة المهرجانات وإعادة الحياة لطبيعتها من جديد.

وأشار الفنان الفرنسي إلى أنه تلقى ألف رسالة بعد تكريمه أمس الجمعة ولكنه لم يستيطع قراءة سوى 100 فقط، وأغلب أصحابها فخورين بما وصل إليه، مؤكدًا أنه يرى أن أي شخص يؤمن بما يفعل سيصل لما يريد إذا كان لديه موهبة ويعمل ما عليه فعله.

وأضاف "تغماوي"، أنه مسلم، وأنه لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه إلا بالايمان بالمكتوب وبدعوات والديه، لافتًا إلى أن عمر الشريف كان أول من اقتحم العالمية وقدم العديد من الأدوار، وأنه كبر مع أفلامه ومقابلته كانت في حد ذاتها إنجاز.

وشهدت الندوة التي أقيمت على هامش مهرجان الجونة، حضور انتشال التميمي مدير المهرجان والذي قدم الندوة، وكذلك الفنانة بشرى.