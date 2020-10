سعيد تغماوي خلال ندوته بمهرجان الجونة: عمر الشريف كان أسطورة

قال الفنان سعيد تغماوي، إنه عاش ذكريات عظيمة مع الفنان العالمي عمر الشريف، وهو أسطورة شق طريقه في هوليود منذ أكثر من 40 عاما، ووقتها كان أول من يمثل العرب في السينما العالمية، مضيفًا: "الشريف قدم الكثير من الأدوار المختلفة والإيجابية، بينها دوره في فيلم دكتور زيفاجو".

وأضاف، "تغماوي" خلال ندوته التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أدارها انتشال التميمي مدير المهرجان، "عمر الشريف كان أول فنان عربي يحقق شهرة عالمية، وصاحب شخصية مختلفة، وكان أول ممثل في هوليوود يحقق فيلمه مليون دولار وأكثر".

وقال "تغماوي"، إن مشاركته لعمر الشريف في فيلم Hidalgo عام 2004، كانت بمثابة الحلم والإنجاز، وأنه كان سعيد الحظ بوقوفه أمام الشريف.

فيلم Hidalgo، من إخراج جو جونستون، وتأليف جون فوسكو، وعرض 5 مارس 2004.

وتسلم "تغماوي"، جائزة عمر الشريف، من قبل الفنان خالد النبوي، خلال افتتاح مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أنه تعلم من عمر الشريف، الكثير من الأشياء، قائلًا "عملت معه في أحد الأفلام، وتعلمّت منه الكثير من الأشياء، واليوم وأنا أحمل جائزة باسمه، أفتقد صوته في أذني، أنا فخور بتلك الجائزة في بلده مصر الذي دعاني إليها في يوم من الأيام".

وسعيد تغماوي ممثل فرنسي من أصل مغربي ولد في فيلبينت، سين سان دوني، من أبوين مغربيين، ترك المدرسة في سن مبكرة، وأصبح ملاكمًا، واحتل المرتبة الثانية في فئته العمرية في الملاكمة بفرنسا، بدأ حياته المهنية في فيلم (La Haine) عام 1995 مع المخرج والممثل ماثيو كاسوفيتز.

من أهم أعماله، (The Infiltrator) عام 2016، (My Brother the Devil) عام 2012، (Stranded) عام 2010، (Vantage Point) عام 2008 وحاصل على جائزة سيزار، الجائزة الأهم في فرنسا.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق مساء أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، "يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، هالة صدقي، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد السقا، خالد الصاوي، عمرو يوسف، آسر ياسين، تامر حبيب، محمد فراج، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، أروى جودة، غادة عادل، أيتن عامر".

وشارك في حفل الافتتاح سمير صبري، بشرى، رانيا يوسف، ياسمين صبري، هاني رمزي، باسل الخياط، أشرف زكي، روجينا، خالد النبوي، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، نيقولا معوض، أحمد مالك، هدى المفتي، سلمى أبو ضيف.

وحرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال حفل الافتتاح، على تكريم الفنان الراحل محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصات "رضا" وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدمت الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.