سعيد تغماوي: خالي توفى بكورونا وعلينا التعايش مع الفيروس

قال الممثل العالمي سعيد تغماوي، إنه فخور بوجوده في مهرجان الجونة، واصفا ما يحدث في العالم بسبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية لمهرجان الجونة باعتباره الأول في المنطقة الذي ينطلق بهذا الحجم.

وأضاف "تغماوي"، خلال المؤتمر الذي أقامه مهرجان الجونة علي هامش منحه جائزة عمر الشريف، والتي أقيمت في قاعة أودي ماكس، أن العالم أوقف الرياضة والسينما وكل شئ وبدأت فرنسا في وضع قيود الإغلاق من جديد.

وذكر الفنان الفرنسي ذو الأصول المغربية، أن خاله أصيب بفيروس كورونا وتوفي، ولم تستطع أمه الصلاة عليه ووداعه.. مشيرًا إلى أنه يجب أن نتعلم كيف نعيش مع المرض مثلما يحدث في الجونة ومصر.

وأوضح "تغماوي"، أنه على كل شخص الحفاظ على نفسه بارتداء الماسك والتباعد، ولكن يجب أن نعيش مع الفيروس.

وأضاف أن مهرجان الجونة يمكنك من مقابلة العديد من المواهب، بينما مهرجان كان يعتمد على كونه سوق أفلام وواجهة للسياحة.

وأوضح أن مهرجان مراكش يعتمد على إبراز الثقافة وعمل دعاية للسياحة، وقرار إلغائه صعب ولكنه جاء بسبب جائحة كورونا، متمنيًا أن يحذو العالم حذو الجونة، ونتعايش مع الفيروس ونقيم المهرجانات ونعيد الحياة من جديد.

واستكمل "تغماوي" حديثه بكونه يمثل الآمل للعديد من الناس، لأنه حقق ما أراد لنفسه وهو ما يعطي الأمل للكثيرين.

وأشار الفنان الفرنسي إلى أنه تلقي ألف رسالة بعد تكريمه أمس الجمعة ولكنه لم يستيطع قراءة سوى 100 فقط، وأغلبهم فخورون بما وصل إليه ويريدون الوصول لأحلامهم، مؤكدًا أنه يرى أن أي شخص يؤمن بما يفعل سيصل لما يريد إذا كان لديه موهبة ويعمل ما عليه فعله.

وأضاف "تغماوي"، أنه مسلم وكان صغير السن وعربي ولم يكن ليصل إلي ما وصل إليه إلا بالايمان بالمكتوب وبدعوات والديه.

وأشار إلى أن عمر الشريف كان أول من اقتحم العالمية وقدم العديد من الأدوار وأنه كبر مع أفلامه ومقابلته كانت في حد ذاتها إنجاز.

وشهدت الندوة التي أقيمت على هامش مهرجان الجونة، حضور إنتشال التميمي مدير المهرجان والذي قدم الندوة، والفنانة بشرى.