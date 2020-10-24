الدولار والذهب يتجاهلان الانتخابات.. مصادر: "مستقران"

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات أمس، مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه و15.65 جنيه للشراء.

وسجل بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، أقل سعر للبيع بـ15.75 جنيه مقابل 15.65 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أعلى سعر في بنك "قناة السويس" و"عودة"، " المشرق" بمبلغ 15.76 للبيع و 15.66 للشراء.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس في أسواق المال والبورصة تراجعا طفيفا في الأسعار، حيث سجل عيار 24 مبلغ 960.83 جنيها للجرام، بدلا من 961.25 جنيه أمس الأول.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 840.75 جنيها للجرام الواحد متراجعا بقيمة تقدر بحوالي نصف جنيه، إذ سجل أمس 841.11 جنيه، كما انخفض عيار 18 720.64 جنيها، مقابل 720.95 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.726 جنيه.

وقال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وأضاف "أمين"، أن الأسعار تتأثر أيضا بشأن إعلان حزم التحفيز التي أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن تصريح واحد يكفي بأن يخفض أسعار الذهب، أو يرفع الأسعار.

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، أن الدولار إذا ارتفع مقابل العملات الأجنبية تنخفض أسعار الذهب، وإذا انخفضت أسعار الدولار ترتفع أسعار الذهب.

وشدد على أن المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، الذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن ارتفاعات أسعار الذهب ستظل متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.

وتوقع ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة، لأنه حتى إذا تم تطوير المصل، فإن هذا يستغرق وقتا لمدة 6 أشهر لتطعيم الناس، ثم تبدأ الاقتصاديات في التعافي، وهذا يستغرق حوالي سنة أخرى، أي أن هناك حوالي سنة ونصف من الارتفاع في أسعار الذهب.

فيما قالت مصادر لـ"الوطن"، أن سوق المعدن النفيس لم تتأثر بالانتخابات الجارية وكذلك العملة.