أسعار الذهب اليوم السبت 24-10-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر الحالي، في محلات الصاغة استقرارًا مقارنة بأسعار مساء أمس، وشهدت أسعار الذهب خلال الشهور الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، السبت 24 أكتوبر الحالي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 830 و832 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و656 جنيها.

موجة ارتفاع أسعار الذهب ستستمر لمدة عام ونصف

قال رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، وصفي أمين واصف، إنَّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعا أن يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.

وأضاف "أمين" في مداخلة مساء أس الجمعة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنَّ الأسعار تتأثر أيضًا بشأن إعلان حزم التحفيز التي أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، عن ضخها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنَّ تصريح واحد يكفي بأن يخفض أسعار الذهب، أو يرفع الأسعار.

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إلى أنَّ الدولار إذا ارتفع مقابل العملات الأجنبية تنخفض أسعار الذهب، وإذا انخفضت أسعار الدولار ترتفع أسعار الذهب، مشددًا على أنَّ المشكلة الكبرى هي فيروس كورونا، والذي أصاب الأسواق العالمية، وطالما لم يصل العالم لعلاج لفيروس كورونا، فإن ارتفاعات أسعار الذهب ستظل متوالية حتى لو انخفضت في الوقت الحالي، وقد يكون بعض صناديق الاستثمار باعت كميات من الذهب الذي اشترته لجني الأرباح، وهذا أدى إلى الانخفاض، ولكن السبب الأساسي ما زال موجودا إن لم يُعالج، وسيكون هناك ارتفاعات متوالية.

وتوقع ارتفاع سعر الذهب في الفترة المقبلة، لأنه حتى إذا تم تطوير المصل، فإن هذا يستغرق وقتا لمدة 6 أشهر لتطعيم الناس، ثم تبدأ الاقتصاديات في التعافي، وهذا يستغرق حوالي سنة أخرى، أي أن هناك حوالي سنة ونصف من الارتفاع في أسعار الذهب.

كما أظهر المعدن النفيس تقلبا شديدا خلال الشهر الحالي، صاعدا تارة وهابطا تارة أخرى، عندما اختتم شهر سبتمبر الماضي على سعر 827 جنيهًا للجرام عيار 21، بينما سجل 708 جنيهات للذهب عيار 18، في حين بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 945 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 6616 جنيهًا.

وحقق المعدن الأصفر، في 5 أكتوبر الحالي صعودًا كبيرًا ليصل جرام الذهب عيار 21 نحو 840 جنيهًا، ليواصل المكاسب محققا في 9 أكتوبر نحو 853 جنيهًا للجرام عيار 21، بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 975 جنيهًا، وبلغت قيمة الجرام عيار 18 نحو 731 جنيهًا.