ياسمين عبدالعزيز تتجاهل خبر وفاة جد أولادها بسبب خلافها مع طليقها

تجاهلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خبر وفاة جد أولادها المهندس نبيل حلاوة، والد طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ولم تعلق "عبدالعزيز" على خبر رحيله، خاصة أن انفصالها عن طليقها كان بسبب ارتباطه بالفنانة ريهام حجاج.

هذا علي عكس ما فعلته الفنانة ريهام حجاج، منذ قليل، التي أعلنت وفاة حماها المهندس نبيل حلاوة، والد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكتبت ريهام، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "البقاء والدوام لله.. توفى إلى رحمة الله تعالى.. حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، مسلسل" لما كنا صغيرين " الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وتستعد الفنانة ريهام حجاج، لخوض تجربتها الثانية نحو البطولة في الأعمال الدرامية، لعرضها في موسم رمضان .

وتعقد ريهام حجاج، جلسات تحضيرية للاتفاق على تفاصيل المساسل الجديد، مع المخرج محمد صقر، والاستقرار على مؤلف العمل، بعد انسحاب عمرو الدالي، الذي شارك في كتابة مسلسل بـ 100 وش، مع أحمد وائل، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكري.

وظهرت ريهام حجاج، للمرة الأولى بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي أقامته الأسرة مساء الجمعة، وذلك بعد رحيل الفنان الكبير يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت مؤخرًا، زواجها من الفنان أحمد العوضي، في شهر رمضان الماضي، وذلك بعد النجاح الذي حققاه خلال مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"الاختيار".