مفتي الجمهورية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودليل على الانتماء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا نشهد اليوم عرسا ديمقراطيا جديدا في مصر بعد استحقاق مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني ندعو إليه كثيرا وندعو في كل استحقاق أن يُظهر الشعب المصري أصالته وعمقه المتقدم والمتطور والمتحضر في المشاركة، لأن المشاركة دليل على الإنتماء والولاء.

وأكد علام، خلال لقائه مع كاميرا فضائية Ten، على دعوة الشعب المصري بضرورة النزول والمشاركة في هذه الانتخابات للإدلاء بالرأي الحر ويجب علي اختيار الأكفأ الذي ينفع البلاد والعباد ويكون حصنا متينا في السلطة التشريعية.

وتابع، أننا في مصر اجتزنا كثير من الأزمات والتحديات التي واجهتنا ومع ذلك اليوم نعول كثيرا على وعينا وإدراكنا في هذه المراحل التي نمر بها، وندعو الله أن يكون مجلس النواب القادم نقطة تحول في الحياة البرلمانية في مصر.

مفتي الجمهورية: انتخابات النواب اختبار للمواطنين في الوقوف خلف الوطن

وقال الدكتور علام أثناء الإدلاء بصوته بمسقط رأسه بالدلنجات، "كُلي ثقة وأمل في أن تعكس المشاركة الشعبية والجماهيرية أمام العالم كله، مدى ما يتمتع به الشعب المصري الكريم من حرية ووعي وإيمان بالقيم الديمقراطية الراسخة، وكلي ثقة كذلك أن هذه الانتخابات، أيّا كانت نتيجتها التي سيقررها الشعب الحر بنفسه، والتي ستظهرها صناديق الانتخابات بشفافية عالية ونزاهة بالغة أمام أنظار العالم كله، حيث لا مجال البتة للتلاعب بآراء الشعب ولا تزوير إرادة الجماهير، سوف تعبر بمصر المستقبل نحو آفاق جديدة من الخير والرخاء للبلاد والعباد".

وأدلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمسقط رأسه بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتحديدا في لجنة مدرسة الإرشاد الابتدائية.

وأكد المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن انتخابات مجلس النواب اليوم هي اختبار حقيقي للمواطنين لإدراكه كافة القضايا والتحديات وهي خطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية للعالم كله.

وناشد المفتي جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات كواجب وطني ملح للحفاظ على المكتسبات أي كان هذا الصوت فهو أمانة بين يديك تعطيه لمن يستحق.

وشهدت لجان الدائرة السابعة بالبحيرة التي تضم مراكز "أبو المطامير، النوبارية، وادي النطرون"، ومقرها مركز أبو المطامير، إقبالا ملحوظا مع الساعات الأولى للتصويت لانتخابات مجلس النواب، وافترش الأرض أمام اللجان العشرات من المواطنين، منتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حرصا منهم على عدم إحداث زحام وتكدس أمام الصناديق، لتفادى انتقال العدوى والفيروسات.

وتفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رافقه رئيس جامعة دمنهور، سير لجان الانتخابات مجلس النواب والتي بدأت، اليوم السبت، للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظام اللجان وفتح باب التصويت أمام الناخبين، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.