القضاء يؤيد فصل طالب بالشرطة لإصابته بمرض السكر

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم" قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بفصل طالب شرطة بالفرقة الثالثة عام 2016/ 2017، لفقده شرطًا جوهريًا وهو اللياقة الصحية، بعد إصابته بمرض السكر من الدرجة الأولى وخضوعه للعلاج بالأنسولين مدى الحياة، وقضت برفض طعن الطالب لعودته وألزمته المصروفات.

وذكرت المحكمة أن الطاعن كان مقيدًا بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة في العام الدراسي 2016/ 2017، وشعر بتعب مفاجئ وتبين ارتفاع نسبة السكر بالدم – النوع الأول – وبناء عليه تم حجزه بالمستشفى، وعرضه على لجنة فنية من استشاري الباطنة بالمجلس الطبي لهيئة الشرطة، وقررت أنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر بالدم "داء السكري" من النوع الأول، ويحتاج إلى الاستمرار في العلاج بالأنسولين، وعرض أمره على مجلس إدارة أكاديمية الشرطة فقرر فصله من الكلية لفقده شرط اللياقة الصحية.

واستندت المحكمة على تقرير الخبراء المتضمن: "بالكشف الإكلينيكي الظاهري على الطالب وبسؤاله اتضح أنه يعاني من الإصابة بمرض السكر النوع الأول وهو تحت العلاج بعقار الأنسولين وسوف يستمر بهذا العلاج مدى الحياة، وأن هذا المرض يحول دون استمراره كطالب بكلية الشرطة".

واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبراء، واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي خلص إليها، فإنها تأخذ به محمولاً على أسبابه نظرًا لأن هذه المسائل فنية بحتة، وتتخذه أساساً للفصل في الطعن، ويغدو القرار المطعون فيه الصادر بفصل الطاعن لعدم لياقته الطبية، في ضوء ذلك قائمًا على سببه، موافقًا لصحيح القانون.

جدير بالذكر أن الدائرة السادسة تعليم لها عدة اختصاصات من بينها:

1- نظر المنازعات المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة.

2- ضم المعاهد الأزهرية.

3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.