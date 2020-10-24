"الاستغاثات الطبية" تستجيب لشاب بترت ساقيه في حادث قطار

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بعد نشر "الوطن" قصته، لمناشدات تداولت بشكل موسع، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة، في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية، تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.

وكانت "الوطن"، نشرت قصة الشاب عمرو تحت عنوان: دون قدمين.."عمرو" يتحدى ظروفه زاحفا على الأرض لبيع كروت شحن بالقطار، متناولة مأساة الشاب الذي يعمل كبائع كروت شحن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الاستجابة للحالات الإنسانية، فور رصدها عبر وسائل الإعلام، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كل البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، الذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيدا لتركيب الأطراف الصناعية، إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة: تواصلت لجنة الاستغاثات الطبية مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي تواصل مع الشاب شخصيا، ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية الاجتماعية للحالة وتوفير حياة كريمة للشاب، إيمانا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين كل الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وفي الوقت ذاته، أكد الدكتور حسام المصري، استمرار متابعة اللجنة للحالات عن كثب، كما أكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا للتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء في هذا الصدد.