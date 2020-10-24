الصحة تقدم نصائح للحماية من الإصابة بكورونا خلال التصويت في الانتخابات

حرصت وزارة الصحة والسكان، على تقديم مجموعة من النصائح للناخبين، أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، يجب الحرص على ارتداء القناع الطبي الخاص بك، أثناء تواجدك في منطقة الاقتراع.

واضافت الوزارة، في حالة الرغبة في التخلص من القناع، ينصح التخلص منه داخل كيس بلاستيكي يتم غلقه جيدا، وإلقائه في سلة المهملات.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر عقدها يومي 24٤ و25 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزيرة، على ضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه

تم الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الـ 24 ساعة، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، مؤكدًا التنسيق المستمر بين الوزارة والسادة المحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأي طاريء، ورفع تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

ولفت إلى ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية حيث يفضل الأماكن المفتوحة وعدم استخدام أجهزة تكييف الهواء، بالإضافة إلى اتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير￼ الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.